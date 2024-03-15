ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Gazze'de Türkiye'siz çözüm zor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-ABD ilişkilerini ve Ankara'nın Gazze konusundaki önemini değerlendirdi.MSNBC yayınına katılan Flake, bölgesel güç Türkiye olmadan Gazze'de çözüme ulaşmanın zor olduğunu söyledi.Flake, "Kuzeyde Ukrayna'da savaş var, güneyde Gazze'de savaş var ve Türkiye tam ortada yer alıyor." dedi.Türkiye'nin yüzde 97'si Müslüman olan bir ülke olarak Filistinlilere derin bir yakınlık duyduğunu söyleyen Flake, şunları söyledi:Bu yüzden İsrail'in Gazze'ye girme konusunda yaptıklarını çok eleştiriyorlar.Türkiye'nin garantörlük önerisini hatırlatan Flake, şöyle dedi:Garantör olarak hareket etmeye ve kalıcı bir barış için diğer bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiler.Onlar da bizim gibi iki devletli çözümü destekliyorlar. Bu yüzden birlikte çalışacağımızı düşünüyorum. Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor.Flake, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğini aktaran Flake, Ukrayna'nın Türkiye'den tedarik ettiği SİHA'ların savaşta çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.Flake, "(Türkiye) Rus savaş gemilerini Karadeniz'den uzak tutmak için Montrö Sözleşmesi'ne başvurdu." diye konuştu."Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl çıkarabilmesi için tahıl anlaşmasının müzakere edilmesinde ve esir takasında önemli bir muhatap oldular." diyen Flake, Türkiye'nin, Rusya'yla da başta enerji sektörü olmak üzere ilişkilerinin bulunduğunu fakat Rusya'nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmemesi konusunda da kararlılık gösterdiğini aktardı.Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesine de değindi."Türkiye her zaman önemli olmaya devam edecek." diyen Flake, başta, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıkan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı."Kongre, F-16 satışını hemen gerçekleştirdi"Flake, şöyle devam etti:Orada çözmeleri gereken bazı sorunlar vardı ve çözdüler. Daha sonra Kongre, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını hemen gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin birlikte çalışabilir durumda kalması için önemli.NATO'da bizim dışımızdaki en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahipler.