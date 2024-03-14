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Beyaz Gazete
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Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Ekleme: 14.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.