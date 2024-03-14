Mansur Yavaş mitingleri için kesenin ağzını açtı: Kamu kaynaklarını ses sistemine harcadı!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet değil algı belediyeciliğine imza attı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala sayısız skandala imza attı.Mitinglerde yaptığı açıklamalarda, 'Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir' diyerek algı yapan Mansur Yavaş, mitingleri için kesenin ağzını açtı. Ancak, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bahçesinde çekilen skandal görüntüler, 'engelleniyoruz' diyerek hiçbir proje üretmeyen Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye harcadığını kanıtladı.'Halkın parasını reklama harcamam' diyen Mansur Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani toplam 2 milyon TL olduğu belgelerle ortaya çıktı. Yavaş'ın belediye başkanlığı bütçesi 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olmasına rağmen, sadece 18 park yapabilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu skandalın ardından seçmen ABB kaynaklarının nereye harcandığı sorgulamaya başladı.Skandal olayın gizlenmesi için dorselerin ortadan kaldırıldığı da belirtiliyor. Bu skandal, Ankara'da siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, Yavaş'ın kamu kaynaklarını nasıl kullandığına dair tartışmayı da alevlendireceğe benziyor.