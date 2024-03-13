Elon Musk, Almanya yolcusu! Fabrika kundaklanmıştı...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretim sorunları yaşıyor.Berlin'deki otomobil fabrikasının yakınındaki trafonun kundaklanıp patlatılmasının ardından üretim durmuş ve bölgede elektrik kesintisi yaşanmıştı.Geçen haftalarda 'Tesla'yı Durdurun' girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.Elon Musk, yakındaki bir elektrik direğine yapılan kundaklama saldırısının tesisi elektriksiz bırakması ve üretimin durmasının ardından Tesla'nın Almanya'daki fabrikasını ziyaret edecek.Şirket kaynaklarına dayandırılan habere göre, Musk çarşamba günü Berlin havaalanından doğrudan Gruenheide'deki tesise gidecek.Avrupa pazarları için Model Y'yi üreten fabrika, kundaklama nedeniyle bir hafta süren kesintinin ardından pazartesi günü üretime yeniden başlamıştı.Bunlar ya dünyadaki en aptal eko-teröristler ya da iyi çevresel hedefleri olmayanların kuklaları.Fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçların üretimini durdurmak son derece aptalca. Almanya federal savcılığı, cuma günü yaptığı açıklamada, kundaklama saldırısıyla ilgili soruşturmayı devraldığını, terörizm ve 'anayasaya aykırı sabotaj' suçlamalarını araştırdığını söyledi.