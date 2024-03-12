Fransız gazetesinden iğrenç provokasyon! Gazzelilerin kıtlıkla mücadelesini küçümseyen karikatür!

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den beri saldırıları sürerken bazı ırkçı ve İslamofobik kuruluşlardan da Müslümanları tahrik edici içerikler yayınlanıyor.Bu örneklerden biri de Fransa'nın Liberation gazetesi için çizilen ırkçı karikatürde yer aldı.Filistinlilerin açlıkla mücadelesiyle alay edildiCorinne Rey'in çizdiği karikatürde, Gazze'de Ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı.'Gazze'de Ramazan' başlıklı karikatürde, enkaz arasında bir kadın, dilini dışarı çıkarmış bir çocuk, molozlardan uzanan bir el, sinirli bir ifadeyle ve ağzından salyalar akan bir erkek figürü ile kemik parçalarını ağızlarına alıp kaçan fareler gösteriliyor.Karikatürde, kemik parçaları peşinde koşan fareleri takip eden sinirli adamın, kadının 'Gün batımından önce olmaz' uyarısına maruz kaldığı an tasvir edildi.Sosyal medyada kullanıcılar, Gazze'deki insani felaketi konu alan ve İsrail'in çocukları zorla aç bırakmasıyla ilgili dramı küçümseyen bu karikatüre şiddetle tepki gösterdi.Karikatür, bazı kullanıcılar tarafından 'Fransa'daki İslamofobi'nin bir yansıması' olarak değerlendirilirken, başka bir grup kullanıcı ise benzer bir tasvirin Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını öne sürerek Batı'nın çifte standartlarını eleştirdi.İsrail'in aylar süren saldırıları ve yardımın engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani kriz yaşanıyor. Kuvözdeki iki bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.Ramazan ayının ilk gününde iki bebeğin daha ölümü, kıtlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin sayısını 27'ye çıkardı.Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in neden olduğu açlık ve susuzluk koşulları altında Gazze'de insani krizin derinleştiğini, kişi başına düşen günlük su miktarının 90 litreden 2 litreye düştüğünü belirtti.