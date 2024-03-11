Yeni doğan bebeğini camdan attı! Cani anne ifadesinde her şeyi anlattı: 1.5 dakikada doğurdum...

Tüyler ürperten olay İstanbul Pendik'te yaşandı. 1 Mart günü evinin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulan Bayram Çakır, hemen polis ekiplerini aradı. İddiaya göre, aynı mahallede oturan A.Y'nin, hamile olduğunu ailesinden gizlediği ve gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği birinci kattan aşağı attığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne A.Y, şüphelinin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. adliyeye getirilmişti. A.Y. adli makamlarca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler savcılıkça serbest bırakılmıştı.Hızla devam eden soruşturma kapsamında SABAH, şüpheli anne A.Y.'nin ifadesine ulaştı. Savcılıktan 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edilen şüpheli annenin söyledikleri kan dondurdu.İfadesinde hamile olduğunu fark etmediğini söyleyen şüpheli A.Y., 'Bebeğin hareketlerini hiç hissetmedim, hiç tekmelemedi. Doğum yaptığım ana kadar fark etmedim. Karnım şişiyordu fakat ben çok yemek yediğim için bunun olduğunu düşünüyordum. Doğum esnasında da hiç acı çekmedim' ifadelerini kullandı.Devamında doğum sırasında bağırma isteğinin de gelmediğini dile getiren şüpheli anne, 'Bir buçuk dakika içinde doğurdum. Bebek doğduğunda ağlamıyordu. Zaten camın önündeydim. Bebek hava alsın diye cama doğru yöneldim.O esnada bebek yere düştü. Telefon alıp ambulansı aradım. O esnada kapımı çaldı. Komşumuz geldi, dayım bekçi olduğu için 'Hemen gelmeniz lazım' dedi. Komşular aşağı toplanmıştı. Aşağıdan birisi 'Nefes almıyor' diyordu. Bunu duyduğum için aşağı inemedim' dedi.Hakimlik, şüpheli anneyi tutuklama gerekçesi ise soruşturmaya damga vurdu. Şüpheli A.Y.'nin sevgilisi olan şüpheli D.Y. ile birliktelik yaşayarak Haziran 2023'te hamile kaldığını, doktor kontrolüne gidip kendisine yüksek oranda hamile olduğu, kan testi yaptırması gerektiği söylenmesine rağmen gereli testleri yaptırmadığını, bir daha doktora gitmediğini, hamile kaldığını yakınlarından sakladığını, 1 Mart 2024 günü hastalanıp doktora gitmesine rağmen hamile olabileceğinden bahsetmediğini, bu yönde yapılacak müdahaleyi engellediğini ve aynı günün akşamında eve gelerek odasında doğum yapıp bebeğe müdahale yapılmasına engel olduğunu vurguladı.Bu gerekçelerle Hakimlikçe tutuklanan şüpheli A.Y., cezaevine gönderildi.