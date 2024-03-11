'Ünlü yazar' diye tanıtılıyordu: Skandal gerçek ortaya çıktı! Eylem Tok balonu patladı...

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.Gazeteci Mustafa Tanyeri, Eylem Tok'un balonunu patlattı.Tok'un kitaplarının çok satmasının nedeninin, yayınevi sahibi eski sevgilisi olduğunu belirten Tanyeri, aslında Eylem Tok'un da 'ünlü bir yazar' falan olmadığını paylaştı.17 yaşındaki ehliyetsiz oğluna araba verip, cinayete davetiye çıkardıktan sonra Amerika'ya kaçan Eylem Tok isimli kişi hakkında Google ve bazı sosyal medya uygulamalarında bir araştırma yaptım. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu kadın hakkında 'biyografi' olarak (küçük farklılıklarla birlikte) tek bir metin paylaşılmış. 'Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi'Her yerde bu ifade var: 'Tanınmış Yazar' Kaçınız daha önce bu kadının bir kitabını okudunuz, el kaldırır mısınız? Ooo neredeyse hiçbiriniz okumamışsınız. Ben de öyle... Yani ortada PR yöntemleriyle oluşturulmuş bir 'sahte ünlü yazar' var. Daha da ötesi; aşağıda bu kadının bütün yayınlarda ve sosyal medya ortamlarında yayılan şu iki fotoğrafını ve kaçarken havaalanında görüldüğü güvenlik kamerasındaki görüntüsünü yan yana koydum. Fark edebileceğiniz gibi, kadının fotoğrafları bile sahte; Photoshop harikası. Gerçek görüntüsü ile ilgisi bile yok fotoların. Ana nedense bir anda soldaki 2 foto yayıldı. 'Buğulu bakışlı, prenses yüzlü bir anne' imajı bütün haber siteleri ve sosyal medyada yayılıverdi. Bu güzellikte bir kadın nasıl kötü olabilir ki? Ama bütün bu PR alt yapısı da, bu kadının içindeki hamlık ve kötülüğün fark edilmesine engel olamadı. Bu işleri kim, nasıl organize ediyor sevgili dostlar, hiç üzerinde düşündünüz mü?Bu Eylem Tok isimli ve lise mezunu olduğu iddia edilen 'sahte ünlü' yazar (ki benim buna itirazım yok; sadece kadının eğitim durumunun saklanması tilkiliğine vurgu yapıyorum. Hiçbir yerde eğitim durumu hakkında bilgi bulamazsınız) söylentilere göre 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında resepsiyonist/sekreter olarak çalışmaya başlıyor ve kısa zamanda gösterdiği performansla doktorumuzun eşi oluyor. Trafik kazasına konu olan oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. (Bu arada iddialara göre, doktor eşten torpilli olarak, estetik operasyon desteği de alıyor). Sonra bu kadın bir şekilde kocasından boşanıyor ve süreç içinde yazar olarak kendine kariyer yapma arzusunun peşinden gidiyor. Bu arada 'Mihr' isimli bir roman yazıyor ve Hayy Yayınları bu kitabı basıyor. Evet kitap bir iki hafta içinde ÇOK SATANLAR arasına giriyor ve yazarımız fettan Eylem de bir anda 'ünlü yazar' oluyor.Ama, o da ne? Hayy Yayınlarının sahibi olan ve pandemi döneminde vefat eden Rauf Baysal, meğerse Eylem'in sevgilisiymiş ve neredeyse bütün kitapları, kitapçılardan o satın aldırıyormuş. Yani nasıl bir düzen kurduysa, her gün yüzlerce kitap online veya fiziken kitapçılardan alınıyor ve yayın dünyasında bir 'Mihr' çılgınlığı yaşanıyormuş. Bu arada, kendisinin Süleymanlı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Hanım'a o kadar aşık olmuş ki, bir de cip hediye etmiş. Fakat bu iki sevgili bir Belgrad seyahatine çıkmış ve oradayken tartışma yaşamışlar. Bizim sahte ünlü yazar, adamı polise şikayet etmiş ve bana vurdu diyerek, gözaltına alınmasına neden olmuş. Rauf Baysal Belgrad'da gözaltındayken de tek başına İstanbul'a dönmüş. Artık ünlü yazar ya, muhtemelen Rauf Bey'e de ihtiyacı kalmamış ve tabiri caizse ona da bir tekme vurmuş. Sonra, yayın ve sinema dünyasında kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılmış ve eski kocası doktor Bülent ile de görüşmeye başlamış. Aralarında tekrar bir şeyler olmuş mu, bilemiyorum. Kuşlar 'perdeler kapalıydı, onu göremedik' dediler.İşte, acı bir kaza ile, bir sözde yazarın, makyajı aktı ve gerçek karakteri ortaya çıkıverdi. Alın size Türkiye'nin sanat sepet dünyasının iç yüzü ve estetikli bedenler, makyajlı suratlar ve parfüm kokularının örttüğü kanalizasyon şebekesi. Eylem Tok ile patlayan işte bu kanalizasyon. Aslında arada sırada hep patlıyor ama milletin fazla haberi olmuyor. Baksanıza, anlı şanlı haber kuruluşları bile dandik bir biyografiden daha fazlasını bilmiyorlar bu 'ünlü yazar' hakkında. Türkiye'de gerçek aydın, sanatçı filan bulmak çok zor azizim. Burada sadece piyasa, paranın peşinden koşmaktan baska doğru dürüst ilkeleri olmayan bir güruh ve +18 ilişkilerin getirdiği kazanımlar söz konusu. Genel manzara budur.Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.