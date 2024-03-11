Tiktok kullanıcılarına kötü haber! Yasaklanıyor mu?

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını uzun bir süredir dile getiriyor.Tasarı kabul edildiABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarı yasalaşırsa, TikTok resmen köşeye sıkışacak.Böyle bir durumda, geliştirici şirket ByteDance, TikTok'un ABD'de kullanılmasını sağlayabilmek için ülkedeki haklarını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak.İlk aşaması tamamlanan yasa tasarısı, bu hafta Temsilciler Meclisi'nde genel oylamaya açılacak.Tasarının buradan geçmesi halinde, Senato kararını verecek ve en sonunda Joe Biden'ın masasına gidecek.ABD Başkanı Biden, tasarının masasına gelmesi halinde imzalayacağını açıkladı ve TikTok yasağını destekledi.Yasa tasarısı onaylanırsa, ByteDance'in 165 gün içerisinde TikTok'u bir ABD firmasına satma şansı olacak. Eğer firma bu durumu kabul ederse, TikTok ülkede varlığına devam edecek.Bu süre zarfında satış gerçekleşmezse, ABD'deki kullanıcılar TikTok uygulamasını Android ve iOS mağazalarından indiremeyecek.Seçimlerde Biden'ın karşısına çıkacak eski başkan Donald Trump ise TikTok'u yasaklamayı amaçlayan tasarıya karşı olduğunu söyledi.Trump, TikTok'un ülkeden çekilmesi halinde Facebook ve Meta'nın büyüyeceğini ve Mark Zuckerberg'e güvenmediğini belirtti.Öte yandan Trump, başkan olduğu yıllarda TikTok'u yasaklamak için birçok girişimde bulunmuştu.