Öğretim üyesinden üniversiteli kıza çirkin teklif: Bir sorunun var gibi görünüyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine giren öğretim üyesi O.S., geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Çanakkale'de yaşayan öğrencilerine okulda ders verebileceğini söyledi.Çanakkale'de yaşayan bazı öğrenciler öğretim üyesinden gelen bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Derse aktif katılım sağlayan dört öğrenciden biri olan G.N.İ. 30 Ekim 22023 tarihinde sınıfa girdiğinde diğer arkadaşlarının o gün sınıfta olmadığını fark etti. İddiaya göre sınıfa giren öğretim üyesi O.S., G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. Ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul eden G.N.İ. hocanın odasına geçti.G.N.İ'nin çekingen tavırlarından rahatsız olan öğretim üyesi O.S. iddiaya göre 'Bir sorunun var gibi görünüyor. Ben anlarım. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin' dedi.Ders konularına geri dönmek isteyen G.N.İ.'yi umursamayan O.S., 'Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim' diyerek devam etti. Korkudan ne yapacağını şaşıran G.N.İ., geç kaldığını bahane ederek odadan ayrıldı.Öğretim üyesi O.S. iddiaya göre ilerleyen günlerde de tacizlerini sürdürdü. 3 Ocak 2024 tarihinde telafi dersine katılan G.N.İ. arkadaşı D. K.'nin önüne oturdu. Sınıfa giren O.S. derse başlamadan önce sınıftaki öğrencilere dönerek, 'Mezuniyet balosunu bir okulda yapın, davet ederseniz bende gelirim. Orada isteyen istediği günahları işler' dedi.Daha sonra G.N.İ'nin yanına gelen O.S. genç kıza baloya katılıp katılmayacağını sordu. İddiaya göre önce elini genç kızın omzuna atan O.S. daha sonra elini genç kızın teninde ve iç çamaşırında gezdirmeye başladı. G.N.İ. sınıftan kaçarak uzaklaştı.Yaşadığı tacizi baba A.İ.'ye anlatan G.N.İ., Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak O.S. hakkında şikayetçi oldu. G.N.İ. psikoterapi desteği görmeye başlarken, yürütülen soruşturma kapsamında O.S. okul yönetimi tarafından açığa alındı. O.S.'nin dört yıl öncede taciz şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı, mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü ortaya çıktı.