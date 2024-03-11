İstanbul'da yangın alarmı! Acı haber geldi
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle alevler, bitişikteki binaya sıçradı. Yangında, tek başına yaşayan 68 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.
Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın (68) cansız bedenine ulaşıldı.
Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın (68) cansız bedenine ulaşıldı.
Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.