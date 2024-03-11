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Beyaz Gazete
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İstanbul'da yangın alarmı! Acı haber geldi

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle alevler, bitişikteki binaya sıçradı. Yangında, tek başına yaşayan 68 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ekleme: 11.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yangın alarmı! Acı haber geldiYangın, saat 22.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da yangın alarmı! Acı haber geldi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'da yangın alarmı! Acı haber geldi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın (68) cansız bedenine ulaşıldı.

Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.