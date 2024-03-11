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Beyaz Gazete
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Gram altın rekora doymuyor! İşte detaylar...

Dolar/TL'nin 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanmasıyla beraber gram altında her geçen gün rekorunu yeniliyor. Gram altın yeni haftaya 2.200 TL'nin üstünde başladı!

Ekleme: 11.03.2024 - 09:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekora doymuyor! İşte detaylar...Dolar/TL'nin 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanmasıyla beraber gram altında her geçen gün rekorunu yeniliyor. Gram altın yeni haftaya 2.200 TL'nin üstünde başladı!

Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.

Gram altın 2,240 TL

Çeyrek altın 3,904 TL

Yarım altın 7,831 TL

Cumhuriyet altını 15,983 TL

ONS altın 2,177 dolar