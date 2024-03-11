Gram altın rekora doymuyor! İşte detaylar...
Dolar/TL'nin 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanmasıyla beraber gram altında her geçen gün rekorunu yeniliyor. Gram altın yeni haftaya 2.200 TL'nin üstünde başladı!
Dolar/TL'nin 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanmasıyla beraber gram altında her geçen gün rekorunu yeniliyor. Gram altın yeni haftaya 2.200 TL'nin üstünde başladı!
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.
Gram altın 2,240 TL
Çeyrek altın 3,904 TL
Yarım altın 7,831 TL
Cumhuriyet altını 15,983 TL
ONS altın 2,177 dolar
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.
Gram altın 2,240 TL
Çeyrek altın 3,904 TL
Yarım altın 7,831 TL
Cumhuriyet altını 15,983 TL
ONS altın 2,177 dolar