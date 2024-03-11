CHP'li Ali Mahir Başarır'ı sopaladılar! Kandil ile çıkılan yol...

Yerel seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.Siyasi arenada hareketlilik artarken, CHP ise DEM Parti ile ortaklığını sürdürüyor. Mayıs genel seçimlerinde açıkça yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlerde de açıkça görülmeye başlandı.'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.CHP ve DEM Parti, Mersin'de de ittifak yapmaya karar verdi. Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçesinde yapılan bu ittifak ise vatandaşların tepkisini topladı.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de yumurtalı protesto edildi.Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı. Programı sürdürme çabaları da yetersiz kaldı. Başarır protestolar arasında bölgeden ayrıldı.