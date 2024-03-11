Bu sefer de AK Parti'yi hedef aldılar! Fondaş TV'de büyük küstahlık

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Siyaset Bilimci Can Kakışım, AK Parti seçmenlerinin gelir düzeyinin daha düşük ve eğitimsiz olduğuna yönelik sözler sarfetti. Kakışım'ın bu ifadeleri kısa sürede tepki topladı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.



Siyasi partilerin çalışmaları gittikçe yoğunlaşırken televizyon ekranları da seçim atmosferine teslim.



CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de bu kanallardan biri.



Son olarak Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Sansürsüz programında İstanbul'un ilçe ilçe olası seçim sonuçları ele alındı.



AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik tepki çeken sözler



Söz alan Siyaset Bilimci Can Kakışım, İstanbul'un ilçelerinde hangi partilerin kazanabileceği ve oy geçişlerinin nasıl olabileceğine yönelik ihtimaller üzerinde dururken tepki çeken ifadeler kullandı.



Kakışım, AK Parti'nin ekonomik olarak daha yoksul ilçelerden oy aldığını söyledi.



Kakışım konuyla ilgili, 'AK Parti nerede fakir bir ilçe var orada varlığını devam ettiriyor. Biraz eğitimin olduğu biraz daha gelirlerin yükseldiği yerde AK Parti yok' ifadelerini kullandı.



'Biraz eğitimin olduğu biraz daha gelirlerin yükseldiği yerde AK Parti yok'



AK Parti'ye oy veren seçmenleri eğitimsiz ve gelir düzeyi düşük olduğunu iddia eden Kakışım'ın ifadeleri şu şekilde:



CHP 39 ilçeden 22'sini başarmayı kazanırsa mecliste de çoğunluğu alır gibi gözüküyor. Denize çıkışı neredeyse kalmıyor AK Parti'nin. AK Parti nerede fakir bir ilçe var orada varlığını devam ettiriyor. Biraz eğitimin olduğu biraz daha gelirlerin yükseldiği yerde AK Parti yok. Mesela Eyüpsultan'dan bahsettik ya orada demografik bir değişim var o yüzden orada oy oranı yüksek. Üsküdar'da da var, aynı zamanda Zeytinburnu'nda da var. Zeytinburnu yeni bir Bakırköy gibi artık. Ve dolayısıyla oranın demografik yapısı da ona göre değişiyor. İnsanlar bakıyor diyor ki Zeytinburnu sağ iktidarların kalesiydi ama orası da değişiyor.



'AK Parti, İstanbul'un ekonomik anlamda en mütevazı ilçelerinden oy alıyor'



Neden AK Parti, ekonomik yönden zayıf olan yerlerde daha güçlü? Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sultangazi. Bunların tamamı İstanbul'un ekonomik anlamda en mütevazı ilçeleri. İnsanları fakirliğe mahkum edip, sosyal yardımlarla insanları oy deposuna çevirdiler. Buradaki güvendikleri tek şey bu, bunun üzerinden devam edecekler.