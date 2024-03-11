Başkan konuşuyor, dünya dinliyor! Sözleri Yunanistan'a yankılanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yoğun kalabalığa hitap etti.Partisinin İzmir belediye başkan adaylarını tanıtan Erdoğan, 'Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bir gün sarılacak yaralar İzmir.' dedi.Erdoğan, 'Sana yakışmıyor karalar İzmir.' ifadesini kullanarak, 'Düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 20 gün.' dedi.Bu sözler, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan kamuoyunda rahatsızlık oluştuğu görüldü.CNN Yunanca servisi, İzmir'in 'milli mücadelenin zafer yeri' olarak tanımlandığına dikkati çekerek, 'düşmanın denize döküldüğüne' dair sözleri aktardı.Erdoğan'ın, 'bir asır önce düşmandan kurtulan Ege'nin incisi'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği kaydedildi.Skai televizyonu, 'İzmir kurtarıldı, düşmanı denize döktük' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.Haberde, 'Erdoğan, yine denizdeki düşmanlardan ve Ege'nin her yerinden duyulacak bir çığlıktan söz etti.' ifadelerine yer verildi.Proto Thema, 'Türk Cumhurbaşkanı, bir kez daha Yunanlılardan 'denize döktüğümüz düşman' diye söz etti.' notunu paylaştı.Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladığı aktarılarak konuşmadan bazı kesitlere dikkat çekildi:Sadece ülkemizin değil, dünyanın nadide köşelerinden biri olan bu şehri, kadim tarihine ve potansiyeline yakışır bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.İzmir, 31 Mart'tan galip çıkmasını diliyoruz. Onun için buradan öyle bir ses çıkarın ki Ege'nin her yerinde duyulsun.Erdoğan'ın İzmir'de bir kez daha halkla buluşmaktan mutluluk duyduğunu yazan Pentapostagma, söz konusu kentin Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 'Milli Mücadele'nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu'nun bereket kapısı' şeklinde tanımlandığını bildirdi.Haberde, İzmir'in 'bir asır önce düşmandan kurtarıldığına' ilişkin konuşmaya yer verildi.Yunanistan medyasından diğer birçok kuruluş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili sözlerini okurlarıyla paylaştı.İzmir mitinginde konuşan Erdoğan'ın Yunan kamuoyunda yankılanan mesajları şu şekilde:Ege'nin incisi İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şükür, efelerin yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar? Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir.Evet düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 20 gün. Durmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençler, 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Ben buna inanıyorum.Türkiye bir asır önce düşmandan kurtuldu. Fakat epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı.