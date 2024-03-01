Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor! Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan arası... Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu.DOĞU EKSPRESİ'NE ALTERNATİF OLACAKBakan Uraloğlu yaptığı açıklamada seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi 'Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin seferlere başlayacağını açıkladı.SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Bakan Uraloğlu, trenlerin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin süreceğini bildirdi.