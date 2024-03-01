Özgür Özel’den çirkin provokasyon: Biz bu milleti sokağa dökeceğiz!

Yerel seçime sayılı günler kala, CHP’yi panik sardı. Anketler sonuçlarını gören CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı. Seçimde umduğu başarıyı bulamayacağını anlayınca yine sokağa sarıldı. Biz bu milleti sokağa dökeceğiz! Kan akıtmayacağız” ifadelerini kullandı!

31 Mart seçime sayılı günler kala partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı adayları, projeleriyle halktan tam not alırken, anket sonuçlarını gören Cumhuriyet Halk Partisi'ni panik sardı.Partisinde yaşanan aday belirleme krizi sonrası peş peşe istifalarla neye uğradığını şaşıran Özgür Özel, önceki akşam katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı.Kendi partisinde bile hakimiyeti sağlayamayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile güç kavgasına tutuşan Özel, canlı yayında provokatif açıklamalar yaptı. Seçimde umduğu başarıyı bulamayacağını anlayan CHP, umudunu sokağa bağladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayındaki açıklamalarında 'Biz bu milleti sokağa dökeceğiz! Kan akıtmayacağız' ifadelerini kullandı.Özel'in provokasyon kokan sözlerine tepki yağdı.