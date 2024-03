Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın 5 yılını değerlendirdi: Peki bu 363 milyar TL nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın Ankara'ya katkısı olmadığını ve son 5 yılda Ankara'nın birçok alanda gerilediğini savundu. Gökçek, yaptığı açıklamada 'Mansur Yavaş, benim zamanımda açılan yolların üzerine oturarak onlarla idare etmeye çalışıyor. Ankara'ya en ufak bir katkısı yok.' dedi.Yavaş'ın 5 yıldır kendi döneminde hazırlanan projelerle idare ettiğini kaydeden Gökçek, yeni yollar ve kavşaklar yapılmadığı için Ankara'da trafik sorununun yaşanmaya başladığını dikkat çekti.'2005 yılında 1 yıl içinde 21 kavşak yapmışım, sadece 1 yılda. 2007 yılında basına açıklama yaptım, 'Bu yıl 50 tane yapıyorum' dedim. Sen 5 yılda 17 tane yapmışsın, 'Geçmiş dönem kadar kavşak yaptım' diyor. Bu kadar büyük bir yalan olamaz. Bu 17 projenin de 15 tanesi benim''Ben son 5 yıl içinde her yıl ortalama 890 km. 4 şeritli yol yaptım. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, özellikle son 5 yılı içinde her yıl ortalama 890 km 4 şeritli yol yaptığını kaydederek, bu nedenle Ankara'da trafiğin çok sıkışmadığını ifade etti. Görevi bıraktığı dönemde Ankara'da trafiğin rahatlaması için her sene 325 km. dört şeritli yol yapmak gerektiğini hatırlatan Başkan Gökçek, bu rakamın yıl içerisinde trafiğe giren araç sayısının artması ile daha da yükseldiğini ifade etti. Gökçek şöyle devam etti:'Ankara'da trafiğin sıkışmaması için aşağı yukarı yılda minimum 500-600 km yeni yol yapılması lazım. Ama buna karşı Mansur Yavaş bunun 5'te birini ancak yapıyor. Hatta Mansur Yavaş yeni yol açılmasının trafiği rahatlatmayacağına inanan ve bu konuda beyanat veren birisi. Dolayısıyla Ankara trafikte ölüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul trafiği Ankara trafiğinin karşısında el öptürecek. Bu kadar acizlik içindeler, bu kadar zavallılar. Esenboğa-Kazan arasındaki yolun zaten ben yüzde 90'ını bitirmiştim. Asfaltını atsa, ufak tefek eksikliklerini tamamlasa kendisi için de muazzam bir yol açılmış olacak, asfaltını atacak keyfine bakacak, 5 sene durdu, şimdi diyor ki 'Ben orayı açacağım' 5 senedir neredeydin mübareğin adamı? Açsa yüzde 90'ını Melih Gökçek yaptığı için bana mal edilecek diye yapmadı. Ama şimdi sıkıştı, vatandaşların oyunu almak için 'Ben seçimden sonra ihalesini yapacağım' diyor. Adama sormazlar mı 5 seneden beri kafan neredeydi?Mansur Yavaş'ın 5 yılda 17 tane kavşak yaptığını ve 'Melih Gökçek dönemindeki kadar kavşak yaptık' dediğini hatırlatan Gökçek şunları kaydetti:'2005 yılında 1 yıl içinde 21 kavşak yapmışım, sadece 1 yılda. 2007 yılında basına açıklama yaptım, 'Bu yıl 50 tane yapıyorum' dedim. Sen 5 yılda 17 tane yapmışsın, 'Geçmiş dönem kadar kavşak yaptım' diyor. Bu kadar büyük bir yalan olamaz. Bu 17 projenin de 15 tanesi benimGökçek, Mansur Yavaş'ın asfalt dökme konusunda da yetersiz kaldığını savundu. Gökçek, 'Ben yılda ortalama 5 milyon ton asfalt dökerdim. Onun yılda döktüğü asfalt 2 milyon tonu bulmuyor.' dedi.Mansur Yavaş'ın 5 senelik bütçesinin güncelleştirilmiş rakamlarla 363 milyar TL olduğunu ve 'Bu para nerede?' sorusunu yönelten Melih Gökçek, 'Kardeşim sen bunun 3,2'si ile sosyal projeler yaptın, ben yüzde 7'sini yapıyordum, iki katını yapıyordum,ben bunların daha fazlasını yaptım ama ben bunlardan bahsetmiyordum bile. Benim bahsetmediğim konular adamın vizyonu. Benim sabahtan akşama kadar milletin karşısına çıkıp, 'Ben bunları yaptım' diye anlatmadığım konu Mansur Yavaş'ın vizyonu aramızdaki fark bu, kalite farkı bu' diye konuştu.363 milyar içinde Yavaş'ın yaptığı kavşakların maddi karşılığının bütçenin yüzde 1'i bile olmadığını kaydeden Gökçek şöyle devam etti:'Yüzde 1'i olmayan başka ne yaptın aklında kalan ne var? Sorun Melih Gökçek'e, aklında kalanları size arka arkaya saysın. Bir tane Aile Yaşam Merkezi yaptı mı? Bir tane Gençlik Merkezi yaptı mı? Bir tane çocuk Merkezi yaptı mı? Bir tane Yaşlılar Merkezi yaptı mı? Bir tane Engelliler Merkezi yaptı mı? Bir tane yeni BELMEK kursu açtı mı? Hepsi istisnasız Melih Gökçek'in yaptıkları. Ben her zaman Kızılay-Ulus'ta, üniversitelerin önünde üniversitelilere çorba dağıtıyordum, 'ben çorba dağıtıyordum' diye reklam yapmıyordum. Adamın yaptığı bir çorba var bir de dağıttığı 1 kilo et var 6 sefer dağıtmış. Topluyorsun, çarpıyorsun üst üste koyuyorsun, istediğin kadar yükselt, et için 400 TL verdim diyor, 6 sefer verdi, 27 bin aileye verdim diyor, çarpalım 64 milyon TL para, 64 milyonu böl 363 milyara, on binde 1, hadi on binde 2 etsin geriye kalan nerede?Gökçek, Mansur Yavaş'ın parkları da sıfırdan yapmadığını, sadece eski parklara iki tane çöp kovası koyarak 'yenilendi' diye lanse ettiğini savundu. Gökçek açıklamasında '1-2 taneden fazla sıfırdan park yapmadı. Gerisinin hepsi benim dönemimde yapıldı.' ifadelerini kullandı.Gökçek, Mansur Yavaş'ın çocuk kulüplerini de kreşe dönüştürdüğünü ve 1425 mahalleye kreş yapma sözü vermesine rağmen sadece 1 tane yaptığını savundu. Gökçek, 'Yaptım diye billboardlar asmış. Yalan söylüyor.' diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın yaptırdığı Dijital Hayvanat Bahçesi'nin maliyetini eleştirdi. Gökçek, 'Dijital hayvanat bahçesinde 55 tane hologram var. Bir hologramın en pahalı fiyatı 6 bin 700 lira. 55'le 6 bin 700'ü çarpınca 37 milyon 300 bin lira eder. Gidip gördüm, çukur bir şey yapmışlar. Dört tarafı duralitten bir platform yapmışlar, arkasına da bir tane hologram koymuşlar. 10 milyon lirayı geçmez oranın maliyeti.' dedi. Gökçek, Yavaş'a 160 milyon lira maliyetin nerede olduğunu sordu.