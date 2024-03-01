Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı!

CHP demek, çöp çamur çukur demekti. 2019'dan bu yana şehirlerde tek bir çivi çakmayan CHP'li belediye başkanlarını yerel seçime sayılı günler kala panik sardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni projelerle değil algı operasyonuyla yöneten Mansur Yavaş, peş peşe skandallara imza attı.Önce mitingleri boş kalmasın diye belediye personelini otobüslere meydanlara taşıdı. Anketleri gördükten sonra iyice paniğe kapılan Mansur Yavaş'ın hedefinde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un esnaf gezileri vardı. Altınok, esnaf ziyaretlerini sürdürürken vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ediyor, dertlerini dinleyerek notlar aldırdı.Geçtiğimiz günlerde yine bir vatandaş sohbetinde Altınok, bir kişi vatandaşın 'Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?' sorusunu 'Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil, zaten olması gereken o' diyerek yanıtladı. İşte meydanlarda Yavaş propagandası yapmaya çalışan bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı. O soruyu soran kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in ayrıca Mamak'ta CHP'nin SKM'sinde de görevli olduğu tespit edildi.CHP medyası son günlerde Turgut Altınok'un esnaf ziyaretlerinde tepkilerle karşılaştığı gerekçesiyle, bu ziyaretlerin basına kapatıldığını iddia etti. Altınok o iddiayla ilgili 'Bir sürü yalan yanlış asparagas haberler çıktı. Korkacak veya saklayacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey mümkün değil' ifadelerini kullandı.