Mahzen-2 operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Çirkinler Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Mahzen-2' adlı operasyonun İstanbul ayağında yeni detaylara ulaşıldı.İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Şubat 2023'de Rüstem Topçi'nin, Temmuz 2023'de ise yine suç örgütlerinin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası olayların faillerini yakalayan İstanbul Polisi incelemeleri derinleştirdi.İş insanı Y.D.'nin Eylül 2023'de Beykoz'daki bir restorandan kendilerine 'Polis' süsü veren kişiler tarafından kaçırılması ve zorla alıkonulması olayını da aynı suç örgütünün üyelerinin gerçekleştirdiği tespit edildi.Zanlıların, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Kocaeli'de bulunan iş yerinin kurşunlanması olayına da karıştıkları belirlendi. Olaylardan sonra gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Polisi, Bağcılar İlçesi'nde faaliyet yürüten suç örgütünün farklı olaylara karıştığını ve son olarak 28 Şubat'ta İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri saptandı.Suç örgütünün gelirini, uyuşturucu satışından elde ettiğini tespit eden İstanbul Polisi, İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, beş otomatik tabanca, yedi çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu madde, mermi ve şarjör ele geçirildi.İş insanı mağdur Y.D.'nin kaçırılma anları da iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Görüntülerde; üzerlerinde polis yelekleri bulunan zanlıların Beykoz'daki söz konusu restorana girerek Y.D'ye gözaltına alındığı bilgisini verdikleri, ellerini kelepçeledikleri ve iş yerinden birlikte ayrıldıkları anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.