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Beyaz Gazete
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şahıs tutuklandı.

Ekleme: 1.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 1.03.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve bu operasyonlar sonucunda 4 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.