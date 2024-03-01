Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve bu operasyonlar sonucunda 4 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.