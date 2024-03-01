Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den Murat Kurum'a teşekkür

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek üstü kapalı ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Planları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiren AK Parti ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. 3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de 'değişim' hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.İstifasının ardından yaptığı her açıklamada Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, yeni bir açıklamayla gündem oldu.İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının İmamoğlu yüzünden çıkarılmadığını söyledi.İmamoğlu'nun tüm engellemelerine rağmen imar planlarının Meclis'ten geçtiğini kaydeden İlgezdi, bu süreçte destekte bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a teşekkür etti.Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi:'İmar Komisyonu Başkanı olmasa bu tapular geçmezdi. Kendi adıma ve Ataşehir adına teşekkür ediyorum. O olmasa ne Mustafa Kemal'e, ne Aşık Veysel'e ne de İçerenköy'e imar gelmezdi. Tapu sorununu Murat Kurum çözdü, yiğidi öldür hakkını yeme.'