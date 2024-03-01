Araç kiralamanın en kolay yolu...
Konforlu bir seyahati benim olmazsa olmazım diyorsanız araç kiralama adımı sizin için çok önemli. Gitmek istediğiniz yer Bilet Dükkanı üzerinden ucuz uçak bileti aldınız, rahat bir konaklama için otel seçeneklerini değerlendirdiğiniz şimdi ise sıra ulaşım kolaylığına yani araç kiralamaya geldi.
İster tatil ister iş için yola çıkmış olun gitmek istediğiniz yere rahat ve hızlı bir şekilde gitmenin en iyi yolu olan araç kiralamauzun ya da kısa süreli seyahatlerinizde ihtiyacınız duyduğunuz rahatlığı sağlar.
İş için Türkiye'nin en büyük metropolüne geldiyseniz İstanbul araç kiralama, başkent yolunuz düştüyse Ankara araç kiralama, Ege'nin İncisi'ni keşfederken İzmir araç kiralama ya da deniz-kum-güneş tatili yaparken yorulamam diyorsanız Antalya araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.
Tüm bunların yanında yurt dışı araç kiralama seçenekleri ile tüm seyahatlerinizde ister havalimanından otelinize ister şehir içi gezilerinde isterseniz de yakın şehirlere yolculuklarınızda araç kiralama ile konforu yakalayabilirsiniz.
Adım Adım Bilet Dükkanı İle Araç Kiralama
Bilet Dükkanı araç kiralama 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetle sizi seyahatiniz boyunca konforlu hissettirir. Peki Bilet Dükkanı araç kiralama nasıl yapılır? İşte adım adım araç kiralama:
Bilet Dükkanı mobil uygulaması ya da https://www.biletdukkani.com/arac-kiralama adresi üzerinden,
● Aracı teslim alacağınız noktayı seçin,
● Teslim alış ve teslim ediş tarihlerinizi belirleyin,
● Size uygun aracı fiyat teklifleri ve araç modelleri arasından seçin,
● Sürücü bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin,
● Ödemeye ile ilgili gerekli bilgileri girin,
● Ödemeyi tamamlandıktan sonra aracınız hazır.
Araç kiralama firmaları ile anlaşmalı olarak faaliyet gösteren Bilet Dükkanı, dilediğiniz lokasyonda, dilediğiniz araç tipine rahatlıkla ulaşmanızı sağlar.
Araç kiralama işleminizi gerçekleştirdiniz ancak seyahatinizle ilgili bir sorun yaşadığınız için iptal etmeniz gerekiyor diyelim. Hemen Bilet Dükkanı'nın 7 gün 24 saat hizmet veren 0850 241 19 23 numaralı Seyahat Hattı'nı arayabilirsiniz. İptal ve değişiklik kuralları değişiklik gösterse de aklınızdaki tüm soruların cevabını kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun yanında web sitesindeki ve mobil uygulamadaki Yardım ve Sıkça Sorulan Sorular alanından merak ettiğiniz tüm soruların cevabını öğrenebilirsiniz.
Avantajlı Fiyatlara Araç Kiralama
Ulaşım için en iyi alternatiflerin başında gelen araç kiralama, iş seyahatinde ya da tatilde olan yolcuların ilk tercih ettiği yöntemlerin başında gelir.
Seyahatiniz boyunca size gereken; günlük araç kiralama, aylık araç kiralama, saatlik araç kiralama gibi hizmetlerden birini seçerek belirleyerek bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Peki araç kiralama fiyatları neye göre farklılık gösterir?
Araç kiralama fiyatları; kiralama süresine, araç türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Bilet Dükkanı'nın cebinizi ve yüzünüzü güldüren kampanyaları ile araç kiralama avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Bunun yanında araç kiralama fiyatları, seçmiş olduğunuz tarih aralığına göre artabilir. Bu nedenle aylık ya da haftalık olarak yapmış olduğunuz araç kiralamalarda ücret çok daha yüksekten seyredecektir. Günlük ya da saatlik araç kiralama fiyatları ise daha uygun aralıklarda yer alacaktır.
Ayrıca kiralama yapacağınız araç tipi de ödeyeceğiniz ücret için etkili unsurlardan biri olarak kabul edilir. Ekonomik ve lüks araç kiralama seçenekleri arasında size en uygununu seçebilir, konforlu ulaşımın tadını çıkarabilirsiniz.
Fırsatlarla Dolu Bilet Dükkanı'nda Araç Kiralama Kampanyası
Akıllı seyahat mottosuyla kaliteli hizmet anlayışına sahip Bilet Dükkanı birbirinden avantajlı kampanyaları ile seyahatinizi bütçenize uygun hale getiriyor. Araç kiralama işlemleriniz öncesinde Bilet Dükkanı web sitesi ya da mobil uygulamasını ziyaret ederek size uygun kampanyalarından yararlanabilirsiniz. İster saatlik araç kiralama ister günlük araç kiralama işlemlerinizde tutarın üzerinden uygulanan anlık indirimlerle bütçenizi rahatlatabilir ve konforlu bir ulaşımın tadını çıkarabilirsiniz.
Bunun yanında eğer üye değilseniz Bilet Dükkanı üyesi olarak 200 TL indirim kazanabilir, araç kiralama işleminiz sırasında anında 200 TL indirimi kullanabilirsiniz.