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Beyaz Gazete
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Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, masasındaki son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, projelerin açıklanmasının ardından 1,4 puan öne geçtiklerini söyleyerek, "Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı
Ekleme: 9.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 9.02.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı
31 Mart'a sayılı günler kala yerel seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum son olarak gazetecilerle buluştu.
İstanbul'un meselelerini 5 yıldır çalıştıklarını belirten Murat Kurum, İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarını vurguladı.

Masasındaki son anketi paylaştı

Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu doğrudan İstanbulluların gündemlerindeki başlıklarla belirlediklerini de aktaran Kurum, 10 temel başlıkta projelerini, hedeflerini, hayallerini anlattıklarını, açıklanan projelerin İstanbul'da heyecan ve umudu artırdığını söyledi.

Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı

Daha sonra Murat Kurum'a 'İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?' diye soruldu.

Yaptırılan ilk ankette 1,5 ile 2 puan geride olduğunu söyleyen Kurum, projelerin açıklanması ve saha çalışmalarıyla birlikte durumun tersine döndüğünü belirtti.

'1,4 puan öndeyiz'

Projelerin açıklandığı lansmanın ardından yaptırılan ankette ise 1,4 puan önde çıktığını da sözlerine ekleyen Murat Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:

'İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydi ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi. Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor'
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