DEM Partili Sezai Temelli İstiklal Marşı'na eşlik etmedi

DİSK'in 17. Genel Kurulu'na, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.DEM Parti ile yerel seçim öncesi ittifak arayışında olan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Temelli ile salonda yan yana oturdu.Bazı slayt gösterilerinin ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu salonda, Sezai Temelli'nin eşlik etmemesi dikkati çekti.CHP'nin ittifak yapmak istediği ortağı İstiklal Marşı'nı söylemediSezai Temelli, açılış konuşmaları öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedi. Özel'in yanında yer alan Temelli, İstiklal Marşı bitene kadar ağzını dahi oynatmadı.Özellikle İstanbul için DEM'le ittifak yapmanın derdinde olan Özel, İstiklal Marşı'nın ardından salondaki konuşmaları yine Temelli ile beraber takip etti.Aynı şekilde salonda Özel'in yanında yer alan diğer katılımcıların da İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.Sloganlara da sessiz kaldıYapılan konuşmalarda Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara değinilmesinin ardından salonda, 'yaşasın hakların demokratik kardeşliği' sloganı atıldı. O anlarda da yine Özel'in sessiz kaldığı ve sadece dönüp baktığı görüldü.