CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu!

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasında ittifak pazarlıkları kızıştı. Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a kürsüden selam gönderen Özgür Özel, eski ortaklardan umduğu desteği bulamayınca DEM Parti'nin kapısından ayrılmadı. 'Görüşmeleri ve iş birliğini şeffaf bir şekilde yürüteceğiz' diyerek DEM Parti'ye mesaj yolladı.2019'daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen DEM Parti ise pazarlıkta vites artırdı. Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerini isteyen DEM Parti, geçtiğimiz hafta Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday gösterebileceklerini açıkladı.Ancak ne olduysa adaylık için gönüllü olduğunu söyleyen Başak Demirtaş bir anda geri adım attı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun 'Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor' diyerek DEM'e CHP ile ittifak yapın mesajı yollamasının ardından Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi, CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakı ortaya çıkardı. Öyle ki DEM Parti oylarının yine Ekrem İmamoğlu'na kayması için PKK'nın siyasi kanadı DEM'in Başak Demirtaş yerine daha zayıf bir ismi aday göstereceği iddiası ortaya atıldı.A Haber yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş da CHP ve DEM arasındaki pazarlığın perde arkasını anlattı. İki parti arasında da pazarlıkların sürdüğünü söyleyen Ekrem Kızıltaş, 'CHP ve DEM, aralarındaki ittifakı gizlemek için böyle bir yöntem deniyor' ifadelerini kullandı.'Çünkü DEM Parti aday açıklayabilir ama açıkladığında CHP ile aralarındaki köprüleri atıp atmadığını anlamak için güçlü bir profili mi aday gösterdiler, biraz zorlaması için mi aday gösterildi yoksa spor olsun diye mi gösterildi buna bakmak gerekiyor. Çünkü aralarındaki pazarlıkta her ne kadar CHP'nin yeni eş mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum Genel Başkanı şeffaf ve açık bir ilişki olacak demiş olsa da DEM Parti ile CHP arasındaki yapılacak anlaşmanın tüm detaylarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz malum. Çok da iş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir. Bunu biz aday profilinden anlayabiliriz' açıklamasını yaptı.Açıklamalarına devam eden Ekrem Kızıltaş DEM Parti'nin Başak Demirtaş ile CHP'ye şantaj yaptığını da vurguladı. 'Kısmen de DEM'in CHP ile bak işte böyle bir adayı İstanbul'dan koyabiliriz böyle bir aday olduğunda sizin adayınızın 5 sene bu şehre hizmet etmek yerine daha çok tatil yapan başka hedefler peşinde koşan adayınızın işi iyice zorlaşır demeye de yaradı bence' ifadelerini kullandı.