Çamurlu su rezaletine CHP’liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: Tiksiniyorum

Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez Beldesi'nde Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından bir türlü çözüme kavuşturulamayan çamurlu su rezaleti, dünkü Belediye meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Meclis toplantısında gündem dışı konuşmak için söz alan Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü Birol Arslan'a adeta ateş püskürdü. Birol Arslan'ın 45 bin nüfuslu belde halkını adeta çamurlu suya mahkûm ettiğini söyleyen CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, başkanı beceriksizlikle suçladı.Yer yer şiddetli tartışmaların yaşandığı toplantıda Belediye Başkanı Arslan'ın söz vermemesine kendisini 'şov yapmakla' suçlamasına sinirlenen CHP Meclis Üyesi Tufan, '5 yıldır Kepez'in yaşadığı rezaletleri anlatmak için bugün buradayım. Her şeyi ben bilirim, her şeyi istediğim gibi yaparım edasıyla davranıp Kepez'i yönetilemez hale getirdiniz.Çamurlu su rezaletine CHP'liler bile dayanamadı! Partisinden istifa etti: TiksiniyorumBizi es geçip her zaman tek başınıza kararlar aldınız. Kendinizi Kepez'in sahibi sanıyorsunuz ama siz Kepez'in sahibi değilsiniz. Kepez'in asıl sahibi gerçek Kepezliler. Diktatör tavrınıza artık tahammülüm kalmadı.' dedi.5 yıl önce büyük hayal ve umutlarla Belediye Başkanı Birol Arslan'dan gelen belediye meclis üyeliği teklifini kabul ettiğini söyleyen Belediye Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, 'Size inanarak size güvenerek teklifinizi kabul ettim. 2019 yılında 24 tane vaatle başkanlık koltuğuna oturdunuz. Bir kaçı dışında hiç birini gerçekleştirmediniz. Seçim bitti vaatlerde unutuldu. 'Her şeye ben karar veririm' diyerek hiç birimizi dinlemediniz bugün gelinen nokta ortada. Bizi ve Kepez halkını kandırdınız.' dedi.'Bugün Kepezlilerin musluklarından çamurlu su akıyorsa bunun tek nedeni başkanın inadıdır' diyen Tufan, ' Meclis üyesi arkadaşlarımızla makamınıza çıktık. Atikhisar Barajı'ndan su almayı teklif ettik. Yüzümüze bile bakmadığınız gibi hakarete varan konuşmalar sergilediniz. Sonra kılınızı bile kıpırdatmadınız. 'Ben böyle uygun gördüm' deyip birkaç arkadaşınızın teklifiyle sürdürebilir olmayan kuyuları artırmaya karar verdiniz. Arıtma tesisi bile başkanlığınız döneminde kullanılamaz hale geldi. Öncesinde kireçli su sorunumuz vardı. Sizin döneminizde hem kireçli hem çamurlu su sorunu ortaya çıktı. Bütün bu yaşananlar inadınız ve 'Her şeyi ben bilirim' tavrınız yüzünden oldu'.Kepez halkı çamurlu su içerken siz en yakın arkadaşınızın gönlünü hoş etmek için 450 bin lira harcayıp deve güreşi düzenlediniz. Kepez halkının sağlığını ilgilendiren su borularının yenilenmesi teklifini ise para yok diye reddettiniz. Kapınıza gelen yardıma muhtaç kadına yaptığınız hakaretler hala kulaklarımda. Siz hiç Kepez için çalıştınız mı 'bana onu söyleyin'. Artık yaptıklarınıza dayanamıyorum. Bu güzelim kent bunu hak etmiyor. O yüzden imar, plan bütçe, sosyal yardım komisyonlarındaki görevimden yani belediye meclis üyeliğimden ve partimden istifa ediyorum' diye konuştu.Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında 'gururla içebilirsiniz' sloganıyla kullanıma açıldı. Bölgenin tüm arıtma sorununu gidereceği ileri sürülen tesisin tanıtımı için de milyonlarca lira para harcandı.CHP'li Belediye Başkan Birol Arslan 'Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim. Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz' diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.