Bahçeli'den teröriste hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki: Milli Güvenlik sorunudur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşuyor.Bahçeli'den önemli açıklamalar:'İlkelerimizden asla ödün vermedik. MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü hayırlı, uğurlu olsun.Canımıza kast etselerse yolumuzdan dönmedik. Kan bağışladık ülkülerimize... Bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Bu toplantı vesilesiyle üç hilali taşımış aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Düzenlediğimiz bugünkü Anma ve Kutlama Törenine hepiniz hoş geldiniz. Her biriniz şerefler verdiniz.MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur.Bu kapsamda 2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuryet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz. Milliyetçiliğimizin manevi temeli yaşa ve yaşat anlayışı...Türk Birliği'nin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Belini doğrultan tarih, düştüğü yerden ayaklanan coğrafya hissiyatı ve kardeşlik, Türk milletine büyük imkanlar ve eşsiz fırsatlar sunmaktadır.Faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. 55 yıldır söylediğimiz şudur; Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiyesine mutlaka taşıyacağız.'Çağın bozucu akışlarına karşı başkalaşmadan direndik. Kontrolsüz rüzgarlara karşı tedbiri elden bırakmadık. Hainlerin emellerini boşa çıkardık. Oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermedik, ortam açmadık, göz açtırmadık. Nerede bir zulüm varsa, tarafımızı ve tercihimizi insanlıktan yana belirledik.55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız. 55 yıldır Türk milletinin yüzyıla mührüne vurması için mücadele halindeyiz. Dilimizden Asya'nın bozkurtlarını hiç düşürmedik. Yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz.'Davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşittir. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamız Türklükle eşit yaşta.MHP, fazilet, feragat hazinesine sahiptir. Sömürgeleşen siyasilerin, sözde aydın ve kamel sahiplerini alayını birden silkeleyen soylu bir müzacın kalesi dün üç hilaldir, bugün de üç hilaldir.'6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan adliyesinde polis noktasına saldıran ve ölü geçirilen teröristlerin kimler tarafından savunulduğu ortadadır. Daha vahimi AYM'nin hak ihlali kararıdır. AYM hukuka savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur diyerek gereğini yapmıştır.Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir. Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur. Böyle bir Yüksek Mahkeme yargı organları içinde yer almamalıdır. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk mahkemesi olamaz. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla kaos üretiyor.DEM'lenmiş CHP'nin AYM'yi mevzi yapmasını, dış bağlantılı operasyon olarak değerlendiriyoruz. Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta Türk milleti dış bağlantıların maşalarına hesap soracak. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. Özgür bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur ittifakı vatana sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacaktır.Devlete yuvalanan, varlığımızı ve birliğimizi hedef alan FETÖ benzeri her türlü yapının kesinlikle ve kararlılıkla üzerine gidilmelidir. Ayrılıklara karşı birleşmenin yanında olmalıyız. Dağılmaya karşı güç birliğinin yanında olmalıyız. Yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız.'