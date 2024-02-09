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AK Parti'den 31 Mart açıklaması: Aday listeleri hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.

AK Parti'den 31 Mart açıklaması: Aday listeleri hazır
Ekleme: 9.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 9.02.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den 31 Mart açıklaması: Aday listeleri hazır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.

Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çok dinamik süreç içindeyiz. Adeta seçime geri sayım başladı. Çok yoğun tempoda herkesin çalıştığı süreç. Biz anketlerle başlayan temayüllerle devam eden kararın verildiği bir süreç yaşadık. Yarın akşama kadar bütün aday tanıtımları yapılacak.

Aday listeleri hazır. Bir süredir büyükşehirlerde aday tanıtımları yapılıyordu. Yerelde de meclis üyesi çalışmaları yapılıyor. AK Parti çok titiz bir çalışma yapıyor. İlke bazlı çalışma var. Sürecin nasıl işletileceği, hangi kriterlere göre adayların belirleneceği gibi hususlarda çok net kararlar alıyoruz. Akşamdan sabaha aklımıza geldiği gibi iş tutmuyoruz. Bir karar verdiysek bir emek var. Verilmiş karardan dönmek kolay değil.

MHP ile 13 toplantı yaparak süreç işlettik. Toplantılar ilkelere ayrıldı. Meclis üyesini nasıl belirleyeceğimiz de konuştuk. Nerede ittifak yapacaksak 2019'daki o zemin üzerinden hareket edeceğiz. MHP'nin aldığı oy bizim aldığımız oy belli. İnce işçilik ortaya çıkartacağız. Zemin belli anlaşık biz. AK Parti ve MHP'nin birlikteliğini önemsiyorum. Çok bereketli işlere imza attığımızı düşünüyorum.

BBP ile benzer bir iş birliği yapmıştık. BBP ile 7. toplantıyı yaptık. BBP büyükşehirlerde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı. İyi gitmeyen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

HÜDA PAR ile 6 toplantı yaptık. İcap ettiğinde tekrar bir toplantı yaptık. Çok net bir çerçeve yakalayamadık. Kendi adaylarını çıkarıyor diye biliyorum.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İTTİFAK ÇALIŞMASI

Yeniden Refah Partisi ile 4 toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Ayda hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı gurup konuşuyor mu?

Orada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım ben böyle demedim ki dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok.

1 Şubat'ta oturduk. 5 Şubat'a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Bizim sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok.

Masada Sakarya'nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Ben her şeyi not alırım. Karşılıklı müzakere yürüttük. Başta konuştuklarımız var. Ben AK Parti'nin tavrını ortaya koymaya çalıştım.

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI ÇIKARTIR MI?

Biz kendi alanımızda işleri ortaya koyarken onlara ayıracak vaktimiz yok. Bizim adayımız İstanbullu hemşerilerimizle uyuşabilecek, projeleri ile fetret dönemini telafi edecek Murat Kurum başkanımızın bayrağı devralacağı günü bekliyoruz. Önemsiz bir şey yoktur. Biz bize düşeni yapalımdayız. Bizim Cumhur İttifakı gibi bir birlikteliğimiz var. Milletimiz bize güveniyor. Milletimiz ders çıkartmamızı da istedi. Milletimiz sayın cumhurbaşkanımız çok seviyor. Murat Kurum'un İstanbul'a ne katacağını biliyor. İstanbul'u Murat Kurum'la alacağız.
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