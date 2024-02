AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şehirlerimiz bizimle altın çağ yaşadı. Belediyelerin kaynaklarını hakkaniyetli dağıttık.Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Artık tam saha pres yapacağımız bir şekilde çalışacağımız döneme giriyoruz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyeciliğe kadar, şehirlerimiz resmen seviye atladı. Görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşerilerimizin her anında yanında olarak hizmet ettik.Belediyeleri sadece vatandaşların çöpünü toplayan, parkını yapan bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu beklenti sepetini karşılama çabasındayız.Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak bir vizyon ortaya koyduk. Gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamesi olarak kamuoyu ile paylaştık. Şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri düzeye kavuşturacağız. İstanbul harap oldu, İzmir zaten harap, Antalya harap oldu. Şimdi bu şehirleri gerçek belediyecilik ile buluşturmaya kararlıyız.CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.Şehirlerimizi huzurlu, güvenli yerleşim yerleri haline getireceğiz. Herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceğiz. Kaliteli hizmete önem veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız. gerçek belediyecilik sözümüzü, şeffaf, yenilikçi, çağdaş, vatansever tanımlarıyla yükseltiyoruz.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak; Biz sevdik aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettirdik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuz ile paylaştık. Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. CHP, bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir.Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.Akseki Belediye Başkan Adayı- İbrahim ÖzkanAksu Belediye Başkan Adayı- Durmuş Kaan ŞahinElmalı Belediye Başkan Adayı- Durmuş Ali GökçeAlanya Belediye Başkan Adayı- Adem Murat Yücel (MHP)Demre Belediye Başkan Aday- İbrahim OğuzGazipaşa Belediye Başkan Adayı- Mustafa AksoyGündoğmuş Belediye Başkan Adayı- Ali Gülenİbradı Belediye Başkan Adayı- Hatice SekmenKaş Belediye Başkan Adayı- Mutlu UlutaşFinike Belediye Başkan Adayı- Cenk Şimşek (MHP)Kemer Belediye Başkan Adayı- Rahman ŞekerKorkuteli Belediye Başkanı- Dr. Sadık Önal (MHP)