10 milyar dolarlık yatırım: Türkiye ve Katar arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ankara ile Doha arasında yıllardır süren dostluk ilişkisi, liderlerin karşılıklı ziyaretleriyle ivme kazanıyor.Türkiye- Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 1'inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde yapıldı.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen heyetler arası toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani JETCO protokolünü imzaladı.'Liderlerin sayesinde yeni bir ivme yakalandı'Bakan Bolat, konuşmasında, Katar'ın Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerde hükümetlerin ve siyasi liderlerin çabalarıyla yeni bir ivme yakalandığını ve iki ülkenin stratejik ortak olarak ilişkilerine devam etmesinin sağlandığını söyledi.Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle ikili siyasi ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtacaklarına inandıklarını dile getiren Bolat, 'Teknik görüşmeleri ocak ayı boyunca icra edilen ve biraz önce Sayın Bakan ile tüm ticari ve ekonomik boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirtmek isterim. Bu toplantıyı özel sektör firmalarımızın da etkin katılımlarıyla, tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizde yeni fırsatları değerlendirdiğimiz son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz.' diye konuştu.Bolat, özel sektör temsilcilerinin de bu çok önemli ikili iş birliği mekanizmasına dahil olmasından ve katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:Söz konusu toplantıların, düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine büyük önem atfediyoruz. Biraz önce imzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır.'İkili ticaret hacmimiz yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşacak'Bu toplantının, dünya genelinde üretim ve ticarette durağanlık yaşanırken, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerle işbirliğini geliştirmek adına son derece önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Bolat, 'Öte yandan, Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO toplantımız vesilesiyle iş dünyası temsilcilerini de bir araya getirdik. 2023 yılında ikili ticaret hacmimiz ise yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmış olup, çok yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile beraber bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum.' dedi.'Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir'Bolat, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyel arz eden bir diğer başlığında karşılıklı yatırımlar olduğuna işaret ederek, Katar şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.Türkiye'nin iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği alanlarının yanı sıra enerji, sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı, finans ve turizm başta olmak üzere Katar'dan yatırım çektiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Gerek teknolojik altyapımız gerekse kalifiye beşeri sermayemiz ile ülkemizde daha fazla Katar yatırımı görmeyi arzu ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu toplantıya gelmeden önce Sayın Bakan Al Sani ile ikili görüşme de gerçekleştirdik. Görüşmemiz esnasında ikili ticaret ve yatırımların yanı sıra yenilebilir enerji, müteahhitlik sektörü, üçüncü ülkelerde iş birliği gibi konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ben kendilerine, ortak çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı tavırlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.Türkiye olarak, JETCO 1. Dönem Mutabakat Zaptı'nda yer alan tüm hususların vaktinde ve tam olarak hayata geçirilmelerinin temini amacıyla, bu hususların uygulanmalarının çok yakından takipçisi olacağımızı ve bu yönde gerekli her türlü çalışmayı göstereceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda Katar hükümetinde de aynı kararlılığı görmek, bizlere ayrıca büyük bir mutluluk vermektedir.