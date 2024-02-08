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CHP Muğla’da adaylık krizi! Rant iddiaları kafaları karıştırdı…

CHP’de 31 Mart Yerel Seçimlerinde adaylık krizi büyüyor. CHP’den Bodrum’a aday olan Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir’e aday gösterilmesine tepkiler sürüyor. Aras, Menteşe’deki halk buluşmasında mevcut başkanlar tarafından yalnız bırakıldı. Halk buluşmasında PM Üyesi Denizaslanı’nın sarf ettiği sözler rant iddialarını gündeme getirdi.

CHP Muğla’da adaylık krizi! Rant iddiaları kafaları karıştırdı…
Ekleme: 8.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 8.02.2024 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
CHP Muğla’da adaylık krizi! Rant iddiaları kafaları karıştırdı…
Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde adaylıklarla ilgili kriz sürüyor. CHP'den Bodrum'a bir kez daha aday adayı olmasına rağmen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Aras'ın gösterilmesi tartışmalara neden oldu. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında merkez ilçe Menteşe'de halk buluşması düzenledi.

ARAS YALNIZ KALDI

Aras, halk buluşmasında partilileri tarafından yalnız bırakıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Aras'ın yanında yer alırken bazı isimler katılmadı. Aras'ın halk buluşmasına, aday olmayacağını açıklayan mevut başkan Osman Gürün katılmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Genel Merkez'de kuracakları danışma masasında yer alacağını belirttiği Osman Gürün'ün, Ahmet Aras'ın seçim çalışmalarına destek vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, katılacağı bildirilmesine rağmen mevcut CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de seçim çalışmalarında büyükşehir adayı Ahmet Aras'ı yalnız bıraktı. Partisi tarafından aday gösterilmeyen mevcut başkan Bahattin Gümüş'ün, bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi.


CHP Muğla’da adaylık krizi! Rant iddiaları kafaları karıştırdı…



RANT İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Halk buluşmasında PM Üyesi Denizaslanı'nın sarf ettiği cümleler kafaları karıştı. CHP'den Menteşe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Gonca Köksal'la ilgili konuşan Denizaslanı, 'Gonca başkanın arkasında inşaat firması yoktur patron yoktur' dedi. Denizaslanı'nın bu sözleri rant iddialarını gündeme getirdi.
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