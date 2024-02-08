Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart imtihanını da başarıyla vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde halka hitap etti.'31 Mart'ta Kahta bu sefer sandıkları patlatıyor. Sizlere mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Bu aşk ve sevda sandıkları patlatır. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanına söyledim. Ulaştırma Bakanına da talimat vereceğim. İstasyon sorunun halledeceğiz.Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.Bir sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz.Birileri deprem bölgesini seçimde seçime hatırlayabilir. Birileri bunun üzerinden siyaset de yapabilir. Biz böyle basit hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bunu da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraat yoğunlaşacağımız bir dönem olacak. Allah yolumuzu açık etsin diyorum.'