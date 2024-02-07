Bakan Şimşek Manisa'da önemli temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Manisa'da önemli temaslarda bulundu. Manisa'daki iş dünyasıyla gerçekleştirdiği buluşmada yerel kalkınma politikalarından küresel ekonomideki son dönem gelişmelere kadar her konuyu değerlendiren Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) vizyonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Manisa'da bulunduğu temaslara ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.'Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek' diyen Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Dün önemli sanayi, turizm ve tarım üssü şehzadeler şehri Manisa'da temaslarda bulunduk.Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik.Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Ergün'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.Ülkemizin gururu Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde kat ettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor.Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, yerel kalkınma politikalarımızın yanı sıra küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) vizyonumuzu paylaştık.