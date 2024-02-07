Ankara'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.Ankara'daki ByLock kullanıcısı şüpheliler için gözaltı kararı verilirken, yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.