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TÜİK Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yıllık yüzde 64,86, aylık yüzde 6,70 arttış gösterdi.

TÜİK Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Ekleme: 5.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 5.02.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
TÜİK Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Türkiye'nin ekonomisi politikası enflasyonun düşürülmesi üzerine kuruldu.

Yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla, enflasyonun bu yılın ortasında düşmeye başlaması bekleniyor.

Tüm gözler fiyatlamalarının odağında olan enflasyon verisine odaklanmışken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon en son aralıkta yıllık yüzde 64,77 ve aylık yüzde 2,93 artmıştı.

TÜİK Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Yıllık en az artış giyim ve ayakkabıda
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık en yüksek artış lokanta ve otellerde
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon beklentisi
Veri öncesinde yapılan ankete göre, aylık yüzde 6,48 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 65,07'ye çıkması bekleniyordu.

Enflasyon hedefleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023’ün son enflasyon raporunda, enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için ise yüzde 14 olarak açıklandı. Türkiye’nin nihai enflasyon hedefi ise yüzde 5.

Ekonomi yönetimi, yaptığı açıklamalarla 2023 enflasyon hedefine yılın ortasında ulaşılacağını ve 2026’da tek haneli rakamlara ineceğini belirtiyor.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 67,68, aylık yüzde 6,85 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.
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