  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tedavide çığır açabilir! MS'in genetik kodu çözülüyor

MS hastalığının binlerce yıllık genetik kökenlerini ve Avrupa kıtasına nasıl yayıldığını ortaya çıkaran araştırmayı MS Derneği yöneticisi Doç. Dr. Serkan Demir değerlendirdi. Sebebi bilenmeyen hastalıkla ilgili genetik araştırmaların tedaviye katkı sunabileceği belirtiliyor.

Ekleme: 5.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Tedavide çığır açabilir! MS'in genetik kodu çözülüyor
Danimarka'da yeni yayımlanan bir araştırma, Yamnaya adı verilen Tunç Çağı insanlarının, şu anda Ukrayna ve Rusya'nın bulunduğu bozkırlardan kuzeybatı Avrupa'ya göç ettiğinde, bugün insanlarda 'Multiple Skleroz' (MS) hastalığı riskini artırdığı bilinen gen varyantlarını taşıdıklarını ortaya koydu. Bugüne kadar insanda MS riskini artırabilecek 230'dan fazla genetik varyant bulunduğu biliniyordu. MS hastalığının teşhis ve tedavisinde bu türden genetik araştırmaların yol gösterici olup olmadığını ve bu alanda yapılan çalışmaları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Serkan Demir değerlendirdi.

KUZEY AVRUPA'YA YAYILDI
Nature Dergisi, Ocak sayısında MS ve genetik ilişkisine dair ezber bozan bir makale yayınlandığını hatırlatan Demir değerlendirmesinde şunlara yer verdi: “Bu makale Yamnaya halkının, günümüzde Ukrayna ve Rusya bölgesindeki bozkırlardan kuzeybatı Avrupa'ya göç ederken, MS riskini artıran genetik varyantları taşıdıklarını ortaya koyuyor. Bu çalışma, antik DNA analizleri ve gen bankalarından elde edilen verilerle gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, bu gen varyantları özellikle kuzey Avrupalıların torunlarında yaygın olarak bulunuyor ve bu bölgedeki MS hastalığı oranlarının yüksek olmasının nedenlerinden birinin bu olabileceğine vurgu yapıyor.”

GÜNEŞİN AÇISI ETKİSİ
Hastalığın Avrupa'da yayılmasıyla ilgili bilgileri aktaran Demir şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi MS prevalansının en yüksek görüldüğü bölgeler İskandinav ülkeleri. Bu sebeple Danimarkalı bilim insanlarının bu çalışması çok değerli. O bölgede güneş ışınlarının açısı, D vitamini gibi sebepler etyolojide bugüne kadar kuvvetle muhtemel suçlanırken, şimdi olayın genetik kökenine de ciddi bir ışık tutulmuş olunmuş durumda. Araştırmacılar, MS riskini artıran 230'dan fazla genetik varyantın bulunduğunu belirtiyor. Bu genetik varyantlar, MS hastalığının gelişiminde ve yayılmasında önemli rol oynamış olabileceğine vurgu yapmakta.”

“Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu, MS ile bağlantılı genetik varyantların, Yamnaya göçleri sırasında kuzey Avrupa'ya taşındığı ve burada yoğun bir şekilde bulunduğu yönünde. Araştırmacılar, antik Avrasyalıların DNA'sını modern İngiliz bireylerin DNA verileriyle karşılaştırdı ve bu genetik izleri takip etti. Sonuçlar, MS hastalığının genetik kökenleri ve yayılımı hakkında yeni bilgiler sunmaktadır.”

Tedavide çığır açabilir! MS'in genetik kodu çözülüyor

YOL GÖSTERİCİ
“Bu türden genetik araştırmalar, MS hastalığının teşhis ve tedavisinde önemli bir yol gösterici olabilir. Çünkü, MS hastalığının tam olarak nasıl oluştuğu ve genler, çevresel faktörler ve virüslerin bu süreçteki etkileşimi hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar, tarih öncesi göçlerin genetik mirasımız üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olup ve bu tür hastalıkların kökenlerini aydınlatmamızda önemli bir rol oynayacaktır.”

HAYVAN MİKROPLARI
Çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nden Astrid Iversen ise, sebebi bilinmeyen hastalıkla ilgili modern insanların hayvan mikroplarına maruz kalmasının bağışıklık sisteminin dengesini bozmuş olabileceğini belirtiyor. Çalışmada yer alan bilim insanları, keşfin hastalığın gelişim süreçlerini anlamak için “önemli bir sıçrama” şeklinde tanımlıyor.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda