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Dilan Polat’a tehdit ve hakaret davası 4 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanacak

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce gazeteci Seher Yaşayacak’a sosyal medya üzerinden hakaret etti. Şikayet üzerine Polat’ın, “Lama, it, varoş” gibi kelimeler sarf ettiği belirlendi. Savcılık Polat’ın “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

Ekleme: 5.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat’a tehdit ve hakaret davası 4 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanacakKara para aklama suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevine girmeden önce birçok kişiyle adliyelik oldu. Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle onlarca suç duyurusunda bulunan Polat, gazeteci Seher Yaşayacak ile de davalık oldu. Ancak bu kez kendisi davanın sanığı oldu. 'LAMA...İT...VAROŞ...' İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, gazeteci Seher Yaşayacak avukatı aracılığı ile 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanan Dilan Polat hakkında şikayetçi oldu.

24 Kasım 2023 günü Polat'ın sosyal medya hesabından Yaşayacak'a, 'Senin eskort damarına basmimmm...İto sanki kapılarını sen gibi lamanın en büyük varoşuna açtı, ünlü oldun sayemde. Ayaklarımı yıka köpek. O küçük it lamanın çocuğu yaparım seni ama şimdi işim seninle değil! Ticaretten anlamayanlara kendi eriştiğin gizli bilgilerle etkileşim yap, zekasızlar da sana aaa ooo helal desin! Türkiye'ye girince donunu alacam senin... Hepiniz etkileşim köpeğisiniz. Ha beni kimseye benzetme senin ananı lama yapar seni s.çtırtırım it' şeklinde hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

'Hakaret' ve 'tehdit' suçlarının uzlaşmaya tabi olduğunu ve taraflara uzlaşma önerisinde bulunulduğunu belirten savcılık, uzlaşma önerisinin kabul edilmediğini kaydetti. Dilan Polat'ın 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapsini istedi. Polat'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

Dilan Polat’a tehdit ve hakaret davası 4 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanacak
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