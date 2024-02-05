  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!

CHP'de krizin yeni adı Çiğli'ydi… CHP Genel Merkezi tarafından Çiğli Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım'ın adaylığı son anda geri çekildi! Duruma tepki gösteren Uygar Yıldırım, partisini sosyal medyadan eleştirdi. Sözleri hayli sertti: Adaylığıma müdahale etmek isteyenler, bankamatik memurluğundan terfi edenler!

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!
Ekleme: 5.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 5.02.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi bir türlü çözülemedi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın baskısı ile aday belirleme yetkisini kullanamayan Özgür Özel, İzmir'de çıkmaza girdi.

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!

Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşememesi krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan MYK ve PM toplantılarının ardından İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!

Ancak tartışmalar bitmedi. CHP Genel Merkezi, Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın adaylığını gelen tepkiler üzerine geri çekti. Yerine de Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi.

Geçen hafta aday olarak açıklanan ancak MYK sonrası adaylığı iptal edilen Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile partisini eleştirdi.

Yerel seçim adaylarının CHP'nin bankamatik memurları tarafından belirlendiğini söyleyen Yıldırım, 'Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir?

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!



Adaylığıma müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi'mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi?

CHP adaylığını geri çekmişti! Uygar Yıldırım’dan suçlama: Bankamatik memurları!

Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur' dedi.

Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda