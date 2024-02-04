Tatil bitti! Yeni dönemin ilk ders zili yarın çalacak...

İki haftalık yarıyıl tatili, yarın sona eriyor...20 milyondan fazla öğrenci yarın, ikinci dönem için dersbaşı yapmaya hazırlanıyor.Yarıyıl tatili boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara yazı göndermesiyle ödev yapmayan öğrenciler, bol bol dinlenme imkanına sahip oldu.İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak.15 Nisan'da öğrenciler, ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.Sınav heyecanı başlıyorİkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların ise sınav heyecanı olacak.Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.LGS ve YKS takvimi belli olduYKS için başvurular, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru için ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulama kullanılabilir. Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran'da yapılacak.Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi'nin tarihi, 9 HaziranSonuçlar, 17 Temmuz'da açıklanacak.YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı: 9 Eylül'de başlayacakSonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi başlayacak.