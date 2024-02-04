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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da kaza kırıma uğraması sonucu düşen helikopterde yaralanan Emrah Yıldız'ın ailesiyle bir araya geldi.

Ekleme: 4.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 4.02.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Gece saatlerinde Gazinatep'ten acı haber geldi...

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya; Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı bir helikopterin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

2 pilot şehit olurken, yaralı olarak kurtarılan teknisyen Emrah Yıldız'ın tedavisi ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan ve tedavisi süren yaralı teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.

O anlara dair kareler, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından servis edildi.
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