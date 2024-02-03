Orhan Gencebay'dan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a özel şarkı

Usta sanatçı Orhan Gencebay Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.Kurum şarkıyı 'İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba.' ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.Şarkının sözleri şöyle;İstanbul İstanbul büyük aşkımsınSeni çok seviyorum sen muradımsınİstanbul İstanbul şimdi İstanbulSadece İstanbul yeniden İstanbulTürkiye'mizin göz bebeğisinSen Allah'ın bizlere hediyesisinBütün dünyanın gözü var sendeSen rabbimin bizlere emanetisinHer yanın cennetten bir köşe gibiSen iyinin güzelin alametisinDünyada bir eşin bir benzerin yokSen Allah'ın lütfu kerametisinİstanbul İstanbul büyük aşkımsınSeni çok seviyorum sen muradımsınİstanbul İstanbul sen ne güzelsinTarihin kültürünle dünyaya bedelsinİstanbul dünyanın başkenti sensinSen tarihin en büyük efsanesisinTürkiye'm seninle gurur duyuyorNe mutlu sen hep bizimlesinAdalar, Üsküdar, Beyoğlu, FatihSarayburnu, Tarabya, Beykoz, BoğaziçiSaymakla bitmez ki eşin yok seninTarihin kültürünle dünyaya bedelsin