Göz göre göre yalan söyledi! CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den '6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü' provokasyonu

Yerel seçimlere giderayak kaybetme korkusuna kapılan CHP ve fondaş medya kirli provokasyonlara ve yalanlara imza atmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 'Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz.' sözleri fondaş troller tarafından '6 Şubat depreminde 130 bin kişi can verdi' olarak çarptırılmıştı.Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a 'Depremlerde 130 bin kişi öldü' cümlesini tekrar sordum. 'Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.'Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında 'Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik' ifadelerini kullanmıştı.Tüm yaşananların ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel göz göre göre kirli bir provokasyona imza attı.Murat Kurum'un sözlerinin fondaş medya tarafından çarpıtılmasının tescillenmesine rağmen düzenlediği basın toplantısında '6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü' yalanını sürdürmeye çalıştı.Sayın Murat Kurum, gerçek rakamı ağzından kaçırıvermese; aklımıza dahi gelmeyecek bir rakam. Depremde 130 bin canımızı yitirmişiz. Ardahan, Tunceli, Bayburt illerinin nüfuslarının çok çok üstünde. Koca bir il nüfusu kadar can kaybediyoruz, verilen sözleri tutmak, yaraları sarmak yerine sadece bu istatistikleri saklamaya enerjinizi harcıyorsunuz. Yazıklar olsun sizin yalan siyasetinize. Murat Kurum'un gafının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün, can kaybımızı 53 bin 537 olarak açıkladı. Kime inanalım?'CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kirli provokasyonuna büyük tepki yağdı.