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Beyaz Gazete
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Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Ekleme: 3.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 3.02.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:

“Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

FARK ÖDEMELERİ 6-7 ŞUBAT'TA
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”

Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN LİRA
Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
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