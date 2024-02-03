Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Ziyaretlerde öncelik deprem bölgesinde.Başkan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek. Devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının, hak sahiplerine teslim edileceği törenlere katılacak.Başkan ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.Başkan Erdoğan, yarın da Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.Başkan Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:ANTAKYA 12823ARSUZ 1188DEFNE 3069ALTINÖZÜ 364İSKENDERUN 3986PAYAS 1351KIRIKHAN 2576KUMLU 303HASSA 3878SAMANDAĞ 424DÖRTYOL 2060BELEN 292TOPLAM 32314Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:ALTINÖZÜ 900ANTAKYA 316ARSUZ 494BELEN 87DEFNE 127ERZİN 158HASSA 276İSKENDERUN 157KIRIKHAN 1088KUMLU 7REYHANLI 885SAMANDAĞ 407YAYLADAĞI 680TOPLAM 5582