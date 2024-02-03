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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Başkan Recep Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak. 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek. Başkan Erdoğan, bölgede devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek
Ekleme: 3.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 3.02.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Ziyaretlerde öncelik deprem bölgesinde.

Başkan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek. Devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının, hak sahiplerine teslim edileceği törenlere katılacak.

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Başkan ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

BAKANLIK İNŞA EDİLEN KONUTLARI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.
Başkan Erdoğan, yarın da Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Başkan Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.
Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI

ANTAKYA 12823
ARSUZ 1188
DEFNE 3069
ALTINÖZÜ 364
İSKENDERUN 3986
PAYAS 1351
KIRIKHAN 2576
KUMLU 303
HASSA 3878
SAMANDAĞ 424
DÖRTYOL 2060
BELEN 292
TOPLAM 32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇE KÖY KONUTU SAYISI

ALTINÖZÜ 900
ANTAKYA 316
ARSUZ 494
BELEN 87
DEFNE 127
ERZİN 158
HASSA 276
İSKENDERUN 157
KIRIKHAN 1088
KUMLU 7
REYHANLI 885
SAMANDAĞ 407
YAYLADAĞI 680
TOPLAM 5582

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