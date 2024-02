Antalyaspor - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelede beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.​​​​​​​Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.RAMS Başakşehir deplasmanında gördüğü sarı kart sebebiyle MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakan Jayden Oosterwolde, Bitexen Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında.Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giyecek.27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor.Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı.Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.ANTALYASPOR: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, BuksaFENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, DzekoHAKEM: Volkan BayarslanSTAT: Corendon Airlines ParkSAAT: 19.00YAYIN: beIN SPORTS 1