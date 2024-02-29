Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi: İlk işini kuracak gençlere 100 bin lira destek vereceğiz
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlere destek açıklayan Murat Kurum, "İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi.
GENÇLERE DESTEK: İLK İŞİNİ KURANA 100 BİN LİRA
İş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyleyen Murat Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, 'Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.' diye konuştu.
İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, 'İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.
39 İLÇEYE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA AMACIMIZ YOK
Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, 'El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok.
Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım.' değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu dile getiren Kurum, 'Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim.' diye konuştu.