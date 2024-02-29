Mersin'de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı.Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti.O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T. tutuklandı.Dün görüntülerinin ortaya çıkması üzerine okul müdürünün 17 yaşındaki oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan A.O.T. da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Okul müdürü ve oğlunun saldırısıyla kabusu yaşayan Hamdiye Polat, eşinin yüzde 88 engelli ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Polat, 'Engelli koltukları var 4 tane, ona yöneldik, bunlar oturuyormuş. Dediler 'biz de engelliyiz.' Ben de eşime, 'bunlar da engelliymiş' dedim. Hatta yazık da dedim yani. Genç baba- oğulmuş, tanımıyoruz etmiyoruz. Eşim dayanacağı bir şey olmazsa otobüs hakaret ettiğinde düşüyor. Biz diğer tarafa yöneldik.Ondan sonra gelip 'sen nasıl benim oğluma kalk diyorsun' dedi. Biz çocuğuna 'kalk demedik, bir tarafına da bu otursun' dedik. Bir tarafı boştu çünkü' dedi. Daha sonra başka bir yere oturduklarını anlatan Polat, baba ile oğlunun kalkıp yanlarına gelerek kendilerini darp etmeye başladıklarını, bu sırada da yolcuların araya girdiklerini ifade etti.Yolcular indikten sonra baba ile oğlunun yine yanlarına geldiklerini vurgulayan Polat, 'Beni yere düşürdü. Benim üstüme çıktı. Babası arkada oğlu önde yumrukluyor bunu. Engelli adam zaten konuşamıyor, dili çok dönmüyor. Ondan sonra hiç dönmüyor şimdi. Yataklık oldu tamamıyla. Oğlanla babasının bize ettiği küfürleri anlatamam' ifadelerine yer verdi.Felçli olan Ramazan Polat da güçlükle konuşarak yediği yumruktan sonra gözünün şiştiğini anlatmaya çalıştı.