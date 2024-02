Mart gelmeden fırsat ayağınıza geldi! SSK BAĞ-KUR'lu emekliye 13.250 TL jesti! 10.000-11.000-12.000 TL alanlar...

Yapılan maaş zamlarının yanı sıra bankalar da emeklilere yönelik rekor promosyon kampanyaları başlattı. Bu kampanyalarla birlikte, emeklilere 15 bin liraya kadar promosyon ödeme imkanı sunuldu. Şubat ayı promosyon kampanyaları için son başvuru tarihi bugün olup, bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin acele etmeleri gerekiyor.3.500 lira ve altı: 6.000 lira3.500 - 7.500 lira: 7.000 lira7.500 - 10.000 lira: 9.000 lira10.000 lira ve üstü: 10.000 liraOtomatik fatura talimatına ek: 1.000 lira (her bir talimat için)Toplamda en fazla ek nakit promosyon: 5.000 lira3.500 lira ve altı: 4.500 lira3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira10.000 lira ve üstü: 7.500 lira3.500 lira ve altı: 4.500 lira3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira10.000 lira ve üstü: 7.500 liraKredi kartıyla 500 lira harcamaya bonus: 1.000 liraMobil müşteri olan ve emekli maaş taşıma talimatı verenlere ek bonus: 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira3.500 lira ve altı: 6.000 lira3.500 - 7.500 lira: 7.000 lira7.500 - 10.000 lira: 9.000 lira10.000 lira ve üstü: 10.000 liraKredi kartına tanımlanan otomatik fatura talimatına ek: 500 lira (her bir talimat için)Toplamda en fazla chip para: 2.500 lira3.500 lira ve altı: 3.000 lira3.500 - 7.500 lira: 3.500 lira7.500 - 10.000 lira: 4.500 lira10.000 lira ve üstü: 5.000 lira3.500 lira ve altı: 4.500 lira3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira10.000 lira ve üstü: 7.500 lira3.500 lira ve altı: 4.800 lira3.500 - 7.500 lira: 5.600 lira7.500 - 10.000 lira: 7.200 lira10.000 lira ve üstü: 8.000 lira3.500 lira ve altı: 4.800 lira3.500 - 7.500 lira: 5.600 lira7.500 - 10.000 lira: 7.200 lira10.000 lira ve üstü: 8.000 liraKredi kartından yıllık 1.200 TL indirim3.500 lira ve altı: 3.000 lira3.500 - 7.500 lira: 3.500 lira7.500 - 10.000 lira: 4.500 lira10.000 lira ve üstü: 5.000 liraFatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapanlara:3.500 lira ve altı: 5.000 lira3.500 - 7.500 lira: 6.000 lira7.500 - 10.000 lira: 10.000 lira10.000 lira ve üstü: 12.500 liraHer getirilen emekli yakını için bonus: 250 lira (en fazla 2.500 lira)Maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz para çekme imkanı: 2.500 lira'ya kadar3.500 lira ve altı: 4.500 lira3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira10.000 lira ve üstü: 7.500 liraİlk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda almamış müşterilere ek ödül: 2.500 lira2 fatura ödeme talimatına ek: 1.000 lira (her bir talimat için)Kredi kartıyla 500 lira harcamaya ek: 1.000 lira