Mart gelmeden fırsat ayağınıza geldi! SSK BAĞ-KUR'lu emekliye 13.250 TL jesti! 10.000-11.000-12.000 TL alanlar...
Milyonlarca emekli vatandaş 2024'ün ilk günlerinde gelen çifte müjdeyle yüzleri güldü. Ocak ayında yapılan maaş zamları ve bankaların sunduğu cazip promosyonlar dikkat çekti. 2024 Şubat ayı sonuna kadar söz konusu bankalar üzerinden emekli maaşı almayı tercih eden emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek. Öte yandan Ocak ayındaki maaş zamlarının ardından emeklilere Nisan ayında ek bir müjde daha verildi. Buna göre emeklilere yönelik bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL ödeme yapılacak.
Yapılan maaş zamlarının yanı sıra bankalar da emeklilere yönelik rekor promosyon kampanyaları başlattı. Bu kampanyalarla birlikte, emeklilere 15 bin liraya kadar promosyon ödeme imkanı sunuldu. Şubat ayı promosyon kampanyaları için son başvuru tarihi bugün olup, bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin acele etmeleri gerekiyor.
ING
3.500 lira ve altı: 6.000 lira
3.500 - 7.500 lira: 7.000 lira
7.500 - 10.000 lira: 9.000 lira
10.000 lira ve üstü: 10.000 lira
Otomatik fatura talimatına ek: 1.000 lira (her bir talimat için)
Toplamda en fazla ek nakit promosyon: 5.000 lira
FİBABANKA
3.500 lira ve altı: 4.500 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira
7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira
10.000 lira ve üstü: 7.500 lira
GARANTİ BBVA
3.500 lira ve altı: 4.500 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira
7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira
10.000 lira ve üstü: 7.500 lira
Kredi kartıyla 500 lira harcamaya bonus: 1.000 lira
Mobil müşteri olan ve emekli maaş taşıma talimatı verenlere ek bonus: 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira
AKBANK
3.500 lira ve altı: 6.000 lira
3.500 - 7.500 lira: 7.000 lira
7.500 - 10.000 lira: 9.000 lira
10.000 lira ve üstü: 10.000 lira
Kredi kartına tanımlanan otomatik fatura talimatına ek: 500 lira (her bir talimat için)
Toplamda en fazla chip para: 2.500 lira
DENİZBANK
3.500 lira ve altı: 3.000 lira
3.500 - 7.500 lira: 3.500 lira
7.500 - 10.000 lira: 4.500 lira
10.000 lira ve üstü: 5.000 lira
İŞ BANKASI
3.500 lira ve altı: 4.500 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira
7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira
10.000 lira ve üstü: 7.500 lira
KUVEYT TÜRK
3.500 lira ve altı: 4.800 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.600 lira
7.500 - 10.000 lira: 7.200 lira
10.000 lira ve üstü: 8.000 lira
QNB FİNANSBANK
3.500 lira ve altı: 4.800 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.600 lira
7.500 - 10.000 lira: 7.200 lira
10.000 lira ve üstü: 8.000 lira
Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim
TEB
3.500 lira ve altı: 3.000 lira
3.500 - 7.500 lira: 3.500 lira
7.500 - 10.000 lira: 4.500 lira
10.000 lira ve üstü: 5.000 lira
TÜRKİYE FİNANS
Fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapanlara:
3.500 lira ve altı: 5.000 lira
3.500 - 7.500 lira: 6.000 lira
7.500 - 10.000 lira: 10.000 lira
10.000 lira ve üstü: 12.500 lira
Her getirilen emekli yakını için bonus: 250 lira (en fazla 2.500 lira)
Maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz para çekme imkanı: 2.500 lira'ya kadar
YAPI KREDİ
3.500 lira ve altı: 4.500 lira
3.500 - 7.500 lira: 5.250 lira
7.500 - 10.000 lira: 6.750 lira
10.000 lira ve üstü: 7.500 lira
İlk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda almamış müşterilere ek ödül: 2.500 lira
2 fatura ödeme talimatına ek: 1.000 lira (her bir talimat için)
Kredi kartıyla 500 lira harcamaya ek: 1.000 lira