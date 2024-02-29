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Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Marmara Denizi'nde mikroskopla görülebilen canlılar (plankton) çoğaldı. Bu durum deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı. Planktonlar nedeniyle mavi renkli parlamalar da ortaya çıktı. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde soluğu kıyılarda aldı…

Ekleme: 29.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!
Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Benzer olay Tekirdağ'da yaşandı. Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Plankton çoğalmasının ve etkilerinin yıllara göre dalgalı bir seyir izlemesinin küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu vurgulayan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da sahilin bazı kesimlerinde deniz anaları ile birlikte plankton çoğalmasının görüldüğünü söyledi.

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Endişe edilecek bir durum olmadığını da aktaran Pehlivanoğlu, hava sıcaklığının arttığı dönemlerde bu manzaralarla karşılaştıklarını ifade etti.