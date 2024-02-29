İstanbul'un toplu ulaşım çilesi: 50 günde 185 bin şikayet

İstanbul, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin yönetimine geçti.Tam 5 yıldır CHP tarafından yönetilen bu ülkenin en önemli ve en kalabalık şehri tarihinin en kötü 5 yılını geçiriyor. Bırakın halka hizmet için proje üretilmesini CHP yönetimi AK Parti tarafından başlatılan projeleri bile sonlandırdı.Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise tolu ulaşımda yaşandı.CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.Art arda gelen otobüs arızları, raylı araçlarda sistem arızları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları İstanbulluları hayattan bezdirdi. Yerel seçime 1 ay kala hala bu olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor.Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar halk tarafından İBB’nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor. Son 50 günde bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185.469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.